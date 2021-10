Juhtkiri | Laseme antivakserid ametist lahti ja avame riigi? 

Tegu pole retoorikaga, vaid Eesti hooldekodude reaalse hetkeolukorraga. Kas aga tõesti on silmade avanemiseks vaja olukorda, kus Lõuna-Eesti hooldekodus lasid vaktsiinivastased hoolealused ja personali liikmed end kaitsesüstida alles pärast seda, kui pooled asukad olid koroonapuhangusse surnud? Kui antud juhul võis tegu olla umbusklike eakatega, siis miks ei saa haiglasse pöörduv inimene endiselt olla kindel, et sealne teaduspõhist meditsiini esindav personal on vaktsineeritud? Küsimus on suunatud nii haiglatele, aga ka riigile, kelle pädevuses oleks vaktsineerimiskohustuse kehtestamine.

Riik seda aga teha pole tahtnud, kuna ühed valimised on ukse ees, riigikogu valimised aga pooleteise aasta pärast ning valija mälu võib olla pikk. Kas tõesti sotsiaalminister Kiik hoidub selgete piirangute kehtestamisest teatud ametites, kuna vaktsiinivastaste häältest võib sõltuda tema koduerakonna ainuvõimu püsimine pealinnas? Veel enam – kas Kiige jutul kõigi piirangute peatsest lõpust kiirelt tõusva nakatumise ajal pole veelgi rohkem valimiseelset hõngu, sest erinevalt Euroopa vaktsineerimistipus olevatest ja seetõttu piiranguist loobuvatest Põhjamaadest on Eestis vaid 62 protsenti vaktsineerimiskuuri läbinuid.

Küsimus on, millise hinnaga Kiik ühiskonna täielikult avab. Vaktsineerimisstatistikagi paraku kinnitab, et Eesti on mitte solidaarne põhjamaa, vaid Ida-Euroopa, kus ellujäämine on igaühe enda mure, sest ei saa arvestada, et ka teised ühiskonnaliikmed ümberringi on vaktsineerimisega andnud panuse ühisesse turvatundesse.