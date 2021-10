"TA HAARAS MUL NÄOST!": värske politseivideo heidab uut valgust tapetud reisiblogija Gabby Petito juhtumile 

Videost on näha, kuidas 22aastane Gabby ütles Utah' politseinikule, et Brian lõi teda, kuid muutis kohe öeldut ja väitis, et lõi ise meest ja alles seejäärel haaras mees teda näost, vahendas TMZ.

Paar sattus politsei huviorbiiti 12. augustil, kui hädaabisse tehti kaks kõnet ning pealtnägijad ütlesid, et Brian lõi Gabbyt näkku. Esialgses politseiraportis oli aga kirjas, et nii Brian kui Gabby väitsid, et naine lõi esimesena ning mees haaras tal näost ja lükkas ta eemale.

Värske politseivideo heidab juhtunule uut valgust. Sealt on näha, et paar eraldati üksteisest, kuna neid nähti avalikus kohas tülitsemas. Video on eelnevast palju parema heliga ja olulisi kohti on hästi kuulda.

Politseinik märkas Gabby näol ja käel erinevaid marrastusi ja küsis otse, kas Brian lõi teda. „Ilmselt jah, aga mina lõin teda esimesena,“ sõnas Gabby, kes on ilmselgelt endast väljas. Gabby rääkis siis, kuidas Brian tema näost kinni haaras ja mehe küüs tema põske vigastada võis.

Olemas on ka teine video, milles kaks sündmuskohal viibinud politseinikku omavahel arutasid, kas intsidenti võiks kohelda kui koduvägivalla juhtumit, kuid nad otsustasid kohapeal, et seda pole vaja teha.

Brian Laundrie ja Gabby Petito Foto: ZUMAPRESS.com / Scanpix

Brian naasis 1. septembril koju üksinda. Kümme päeva hiljem kuulutas perekond Gabby kadunuks. Noore naise surnukeha leiti Wyomingi rahvuspargist 19. septembril.