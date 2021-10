Top | Rohepöörde tõeline maitse 

Nii tore, et Pärnu endale moodsa lennujaama sai, selle heaks polnud riigil 18,5 miljonist kahju. Just moodsat lennuvälja vajas Pärnu kõige rohkem! Nüüd tuleb huviga lugeda, mitu lennukit sinna aasta jooksul maandub, kas jätkub ühe käe sõrmedest või tuleb teine käsi ja varbad appi võtta. Lennuväli tuli nii hea, et sellele tuleb järgmine aasta veel miljon peale maksta.