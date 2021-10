TEST | Kas sina tead, millised soovimatu rasedusega seotud jutud on müüdid ja mis faktid?

26. septembril tähistati rahvusvahelist rasestumisvastaste vahendite päeva. Kas teadsid, et 44% rasedustest on planeerimata või et pooled planeerimata rasedustest lõpetatakse abordiga? 214 miljonit naist üle kogu maailma oleks tegelikult tahtnud oma rasedust vältida, kuid nad ei kasutanud rasestumisvastaseid vahendeid või neil ei olnud efektiivseks raseduse vältimiseks piisavalt teadmisi.