Saksamaal on Scholzi ja sotside toetus pärast valimisi kiirelt tõusnud. Kuidas läheb sotsiaaldemokraatidel aga mujal Euroopas? 

Valimised on lõppenud ja Saksamaal on alanud koalitsioonikõnelused. Ehkki sotside võit oli napp, näitavad viimatised küsitlused, et nende populaarsus on valimisjärgsel ajal ootamatult kiiresti kasvanud. Kuidas läheb sotsidel aga mujal Euroopas ja kas edu Euroopa (rahvaarvult) suurimas riigis võib osutuda neile vajalikuks tõukeks, et aastate jooksul kogetud langus ümber pöörata?