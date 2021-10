Koolijuht Peter Pedak: prantsuse lütseumi kannab kunsti vaim  

„Prantsuse lütseumis on tunda espriid, aga ma ütleks, et kooli võiks iseloomustada ka teise prantsuskeelse sõnaga – nonchalance. See tähendab kergust, aga ka pingutust, mida tehakse selleks, et seda varjata. Tõsi, kool on töötegemise koht, kus pingutatakse mõtlemist. Aga selle juures peab ikkagi olema ka boheemlaslik kergus. Ma arvan, et kunsti vaim on see, mis kannab lütseumi,“ iseloomustab Peter Pedak oma kooli. Ta on kooli vilistlane, aastaid töötanud välisministeeriumis, kuid suure kutsumuse leidis ikkagi pedagoogikas, saades kolm aastat tagasi kooli üles ehitanud Lauri Leesi mantlipärijaks.

Tallinna prantsuse lütseum elab neil päevil juubelinädala rütmis, mis kulmineerub homse Alexela kontserdimajas etenduva kontsertlavastusega „C’est une chanson...“ ja õhtul toimuva vilistlaste peoga. Praeguses koroonaolukorras on aga koolipere pidanud üksjagu hinge kinni hoidma: kas ikka saab pidutseda? Kuigi selleski koolis on esinenud nakkusjuhtumeid, kinnitab koolijuht nädala keskpaigas, et juubelikontsert toimub.

Peter, 100 aasta juubel on hea hetk vaadata kooli ajalukku. Millised märksõnad sa prantsuse lütseumi sajast aastast välja tooksid?

Kui kooli ajalugu iseloomustada, siis ta on väga tihedalt seotud Eesti riigiga. Nii nagu Eesti riik sündis ja okupeeriti ja taassündis, on täpselt samamoodi olnud lütseumiga. Ta asutati üsna varsti pärast vabariigi väljakuulutamist ja erinevalt teistest koolidest oli kogu nõukogude aja suletud. See tähendab, et pärast taasiseseisvumist tuli kool puhtalt lehelt üles ehitada, arvestades muidugi vanade vilistlaste vaimu.

Mis mind kõige rohkem kogu lütseumi ajaloo jooksul liigutab, on ühtehoidmine, mis on inimestel olnud nii kogu kooli aja kui ka pärast kooli. See, et kool taastati, oli enne sõda lõpetanud vilistlaste teene. Niipea kui oli võimalus, sai nende elu sisuks kooli taastamise nimel võitlemine. Kõik need inimesed, kes eesotsas Lauri Leesiga 1992. aastal siin tööd alustasid, ei asutanud kooli, vaid hakkasid sisuga täitma seda kooli, mille olid taastanud meie vanad koolikaaslased.

Kas sõjaeelseid vilistlasi on veel elus?

Niipalju kui neid on, siis nad tulevad laupäeval ka meie juubelikontserdile. Elus on 1944. aasta koolilõpetaja Liana van der Bellen, kes elas aastakümneid Kanadas paguluses ja on nüüd naasnud kodumaale. Ta on 95aastane. Kõige tuntum elus olev lütseumlane on Ira Lember. Tema küll ei lõpetanud lütseumi, vaid läks edasi teise kooli. Ka tema on 95aastane. Ira Lember on kirjutanud oma lütseumiaja põhjal romaani „Kevadromanss“, mis on tükati äravahetamiseni sarnane praeguse koolieluga.