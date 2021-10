Seisukoht | Tuvitädide õudusunenägu 

Foto: Andres Varustin

Kes meist ei oleks näinud mõnda linnatänaval patseerivat tuvitädi. Tal on poest ostetud terad hoolikalt kaasas ja linnukesed saavadki talt korraliku kõhutäie. Tuvitädi on omamoodi romantiline tegelane, kes pole Tallinnas kuhugi kadunud. Tõsi, näib, et vähemalt alateadlikult tegutseb tuvitädi nüüd ettevaatlikumalt. Olen isegi märganud, kuidas ta võtab hõlmast kibekiirelt terad-tangud, puistab tänaval need lindudele ja seejärel kõnnib kiiresti edasi, nagu midagi polekski toimunud.