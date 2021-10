Seisukoht | Vaktsiinitülid peolauas 

Minu kõrvu on viimasel ajal jõudnud mitmeid lugusid, kus vaktsineeritud ja vaktsineerimata inimesed on ühise koosviibimise käigus omavahel raksu läinud. Oma tõekspidamiste kaitsmiseks on valatud pisaraid, käiku lastud rusikad ja üksteist isegi sotsiaalmeedias ära blokeeritud.

Teadlased ja arstid võivad korrutada kui lõokesed, et vaktsineerimine on pandeemia vaka alla saamiseks oluline, kuid teatud kõrvad on selle info jaoks kurdid ja nii lihtsalt on. Millal varem on tuuleveskitega võitlemisest kasu saadud?