Lauri Vahtre | Linn ja maa 

Jälle on meediakanalid umbes jutust, et Eesti metsi hävitatakse. Sellest on saanud truism, ammutuntud tõde, mida pole tõestada vaja, vaid võib otsekohe asuda võitlusse nendega, kes metsi hävitavad. Ainult et enamasti on selle juures kõne all hoopis metsaraie, mitte metsa hävitamine. Metsa hävitamisega oleks tegu siis, kui see maju täis ehitada. Või teha alet ja raadata mets põlluks. Meie esivanemad on selle tegevusega aastatuhandeid pöörast vaeva näinud ja tulemuseks on meie põllumaad – kividest puhastatud, kraavitatud ja tasaseks küntud, tõelised monumendid tööle ning visadusele.