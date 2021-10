Ene Pajula | Kipume unustama, kui hästi meil on läinud, arvab mammi 

Igatahes näis, et tegemist oli mingi 24/7 töötava kanaliga, milles käsitleti kahte teemat – valimisi ja jalgpalli. Vahelduseks õige natuke tennist ka. Õnneks leidis mammi toast koha, kust sai televiisori vähemalt hääletuks keerata, aga noori nägusaid mehi – jalgpallureid ja üles vuntsitud kandidaate näidati lõputult, nii et mida mammil seal ikka nii väga kurta. Ja olgu öeldud, et kolmandal päeval õnnestus televiisor lõpuks ka kinni vajutada.