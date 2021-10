Eakad langevad kehalise väärkohtlemise ohvriks 

„Need on kurvastavad numbrid. Kutsun inimesi üles oma vanemaealistest lähedastest või naabritest hoolima ja märkama seda, kui nad võivad olla langenud vägivalla ohvriks. Abi saamiseks on võimalik pöörduda politsei, sotsiaaltöötaja või ohvriabi poole,“ ütles justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna nõunik Kaire Tamm. „Anonüümselt saab ööpäevaringselt tasuta nõu küsida ohvriabi kriisitelefonil 116 006. Inimesed, kes on olnud oma lähedasega vägivaldsed, kuid tahavad sellest loobuda, saavad helistada vägivallast loobumise tugiliinil 660 6077.“

Ülevaatest tuli välja ka see, et 28% vanemaealistest olid langenud kelmuse ohvriks. Enamasti oli tegu näiliselt pangast tehtud telefonikõnedega, millega peteti kannatanult välja pangaparoolid ja tühjendati tema konto. Varguse ohvriks langes 17% eakatest. Üldjuhul oli tegu vargusega eluruumist, mille käigus võeti ära peamiselt sularaha, aga ka näiteks mobiiltelefone ja ehteid, või varguses elamu kõrval- või abihoonest, mille käigus varastati näiteks tööriistu. Enamasti pandi vargus toime kas sissemurdmise teel või lahtise akna kaudu, kui ohvrit ei olnud kodus või ta oli korraks välja läinud.

„See on samuti mõttekoht noorematele inimestele, et nad suhtleksid oma vanemaealiste lähedastega ja räägiksid neile võimalikest ohtudest kelmuste ohvriks langemisel. Vanematel inimestel on tihti kogutud koju palju sularaha, mistõttu on nii kelmidel kui varasetel selle vastu suurem huvi. Kahjuks on osa kelmuste ja varguste toimepanijaid ka eakate enda lapsed ja lapselapsed,“ rääkis Tamm.