Noore naise tapnud Londoni politseinik mõisteti eluks ajaks vangi. Perekond: me tunneme kergendust 

Londoni politsei juht dame Cressida Dick märkis, et Couzens kahjustas politsei usaldusväärsust ja häbistas Londoni politseid. „Sarah' röövimine, vägistamine ja tapmine on üks kohutavamaid juhtumeid Metropolitani politseiteenistuse 190aastases ajaloos. Couzens on argpüks. Ta reetis kõik, mille eest politsei seisab. Mul on kohutavalt kahju,“ sõnas Dick.

Politseis on käimas sisejuurdlus, et välja selgitada, kuidas üldse sattus politseisse tööle mees, keda oli varem kahel korral seostatud enda avaliku paljastamisega. Kaks kõrgemat Meti politseiohvitseri on väitnud, et nad polnud teadlikud sellest, et kolleegid kutsusid Couzensit tagaselja Vägistajaks. Üks teine ohvitser ütles aga, et hüüdnimi oli mõnedele ohvitseridele siiski teada. Lisaks seostati Couzensit narkootikumide tarvitamise ja ekstreemporno vaatamisega, mis ei olevat samuti osadele ohvitseridele saladuseks olnud.