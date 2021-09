Kaitsja vaidlustas võlaküti karistuse riigikohtus 

Asi sai alguse sellest, et 2018. aasta sügisel palkas ühe Miiduranna maja omanik Pääri, et too aitaks sellest prantslasest üürniku välja tõsta. Ta tegi võlakütist isegi oma osaühingu juhatuse liikme, et too võiks seadust järgides tema valdusesse siseneda. Kui Päär avas „Kuuuurija“ kaamera ees ja lukuabi toel ukse, lasi üürnik talle pipragaasi näkku. Mais mõistis kohus võlaküti süüdi – seda omavolilise sissetungi tõttu üürimajja. Ta määras Päärile poolteise aasta pikkuse tingimisi vanglakaristuse. Otsust ei muutnud ka Tallinna ringkonnakohus. Nüüd on Pääri kaitsja vandeadvokaat Natalia Lausmaa esitanud kassatsioonkaebuse riigikohtule.