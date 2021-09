Argo Luude autojuhtide nappusest: IT-mehe asemel tuleb troonile tõsta veokijuht 

„Ma ei tea, kas ühe ameti sellisel moel esile tõstmine on õige,“ ütleb jäätmekäitlusfirma Ragn-Sells turundusjuht Rainer Pesti. „Reaalsus on see, et meil on puudu tuhandeid IT-spetsialiste. Samuti on meil aga puudu igapäevaste teenuste osutajaid, tootmistöölisi, autojuhte. Lõpuks hakkab see tööjõupuudus meie majandust pidurdama.“