SÜÜTU NALI VARJAB HÄVITAVAT SÕLTUVUST: Ameerika „veiniemmede“ trend ja träni 

Veiniklaasid, T-särgid, diivanipadjad. Peale on ilusa kirjatüübiga maalitud „Wine Mom“ ehk „Veiniemme“, või näiteks „Vein on teraapiast odavam“ ja „Elan emaduse üle ühe sõõmu kaupa“. Läbivaks mõtteks on: ma joon (peamiselt veini) selleks, et oma laste või üldse eluga, kuid peamiselt lastega, toime tulla. Sisustuselementide ja nipsasjakeste tootjad on keskeale lähenevad ameeriklannad ammu sihikule võtnud, kuid lõbusate ja pealtnäha muretute loosungite taga võib luurata hoopis tõsine teema.