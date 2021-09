Majandus- ja kommunikatsiooniministri Taavi Aasa sõnul peaks muudatus maandama tulevikus elektrihinna hüppeid ja säilitama töökohti. Euroopa Komisjoni ootab aga, et elektrijaamades põletataks vähem puitu. Iseenesest pole põlevikivile biomassi lisamine praegu keelatud, aga majanduslikult pole see hetkel otstarbekas.

Eelnõus rõhutatakse, et ahju hakatakse ajama üksnes väheväärtuslikku puitu, mis mujal nagunii kasutust ei leia. Metsakaitsjad toovad välja, et nõudluse kasvades tekib kohe ka majanduslik mõte rohkem metsi raiuda. Samas keskkonnaminister Tõnis Mölder raiub, et raiemaht ei tohi kasvada.

Metsa juurdekasvu ja raiemahtude numbrid on teine müstifikatsioon ‒ kas metsa kasvab peale rohkem, kui raiutakse, või vähem. Infot selle kohta tuleb detektiivina taga ajada. Taani keskkonnakaitsjad andsid aga just Eesti metsaraie ja puidu ahju ajamise eest energiatootjale Ørsted A/S rohepesuauhinna.

Lisame veel logistika. Kõik see väheväärtuslik mets tuleb ju kokku korjata, auto peale panna ja elektrijaama vedada. Kas iga oksa ikka on majanduslikult mõttekas üles korjata ja kuhugi vedada. „Ega me metsas maniküüri ei tee,“ ütlevad saemehed ja laastud lendavad. Kui midagi jääb maha, siis on see just väheväärtuslik puit, mis aga muutub maas kõdunedes teistmoodi väärtuseks. Veoki liigutamiseks on ka praegu veel fossiilset kütust vaja.