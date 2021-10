EMOTSIONAALNE VIDEO! Juba sel pühapäeval täidab Kanal 2 „Südamesoov“ maapealsest põrgust läbi käinud suure südamega pereema unistuse 

„Südamesoov“ sai kirja Sirlilt, kes tahab täita oma kõige kallima, alati kõigile toeks oleva ema Anu suure soovi. Kui öeldakse, et igale inimesele antakse täpselt nii palju, kui ta jõuab kanda, siis Anu tugevus on sarnane vähemalt superkangelase omale. Kuus aastat tagasi pidid Anu ja Gert matma oma vanima poja Tarmo, kes oli siis vaid 23-aastane. Sama vana on praegu tema õde Sirli, kelle jaoks vanem vend oli suurim eeskuju ja parim nõuandja.