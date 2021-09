Kui seda probleemi ei lahendata õigel ajal, võib sinu kinnisvara väärtus drastiliselt langeda 

„Peamised indikaatorid, mis näitavad, et hoone on tõenäoliselt vajunud, on praod seintel või põrandal. Kui me räägime seintest, võivad sellised praod tekkida nii hoones sees kui ka väljaspool. Tavaliselt jooksevad need diagonaalselt ülalt alla. Põrandates tekivad väikesed vahed, praod plaatides, pealispinna ebatasasused jne. Muidugi on juhtumeid, kui hoone vajub nii ühtlaselt, et seda on palja silmaga raske märgata, kuid tavaliselt on elanikel väga lihtne panna tähele, et majaga on midagi valesti,“ räägib asjatundja.