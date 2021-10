Särtsu nädalavahetusse: proovi ülimaitsvaid alkoholivabasid mokteile! 

Kontsentreeritud mahlad on valminud samal põhimõttel nagu vanaema tegi vanasti õunamahla. Teisisõnu on aurutatud mahlast vesi välja ja pandud purki. Vee keemise temperatuur madalama rõhu (vaakum katlaga saab seda reguleerida) juures madalam (70 kraadi) ning mahl säilitab vitamiinid ja muud kasulikud ained, mis looduslikult neis esineb.

Seega saame öelda, et Külluse kontsentreeritud mahlad on vitamiinirikkad, tervislikud ja ehedad. Rõngu Mahla Külluse brändi eripära on käsitsi korjatud metsamarjad, mis on pärit põhjamaisest puhtast loodusest. Metsa, soo ja raba rüpest inimese nopitud marjadesse on laetud ürgse looduse vägi ning inimkäe hoolivus - just seda, mida tänapäeva ühiskonnas vajaka jääb ja mida igatsetakse.