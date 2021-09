Kreemide erinevus ja toime 

Kätekreemid on mõeldud vaid kätele ning on tavaliselt pisut erineva koostisega kui näiteks näokreemid. Iga inimene saab endale ise valida, milliseid tooteid ta soovib kasutada. Saadaval on kreemid näiteks äärmiselt kuivale nahale – samuti on mõned kreemid rasvasemad ning osad oluliselt lihtsamalt imenduvad. Pead leidma endale kõige paremini sobiva toote ning seda kasutama.

Miks eelistada kvaliteetseid tooteid?

Paljude jaoks võib tunduda, et kallid tooted töötavad sarnaselt oluliselt soodsamatele toodetele. Küll aga reaalsus on pisut teine – kallimad tooted sisaldavad endas üldjuhul kvaliteetsemaid koostisosi ning tänu sellele on ka paremad. Soodsad tooted on tihti koostatud jälgides vaid hinda. Eelkõige peaksid mõtlema enda naha peale, mida kreemidega soovid töödelda. Sinu nahk väärib vaid parimat ning seda ebakvaliteetsete toodetega rikkuda ei ole mõtet. Sõltumata sellest, kas kasutuses on mõni soodne tarvik või hoopis Eucerin toode, mis on kvaliteetne. Tänasel päeval on praktiliselt igale nahatüübile ja vajadusele olemas sobilik kreem või geel. Sinu ülesandeks jääb vaid leida endale selline toode, mis sobib nahaga ning on vajalike omadustega.

Millest tekib toodetel hinnavahe?