Tänavu on proovinud endalt elu võtta mitu korda rohkem lapsi kui mullu

Eelmisel aastal tegid laste enesetapud musta rekordi: endalt võttis elu kümme alla 17aastast last. Üle-eelmisel aastal oli see arv neli ja on varemgi sinna suurusjärku jäänud.