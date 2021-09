Brutaalses Ecuadori vanglamässus hukkus üle saja inimese 

Ecuadori vanglasüsteemi eest vastutav Bolivar Garzon märkis kohalikule meediale, et olukord on kohutav. Tema sõnul toimus kinnipidamisasutuses laske ja plahvatusi. Umbes 400 politseinikul õnnestus mäss kolmapäeva hommikul siiski maha suruda ja vangla üle kontroll haarata. Neil õnnestus päästa ka kuus kokka, kes olid jäänud vanglatiiba, kus käis verine võitlus. Surma sai praegustel andmetel 106 ja vigastada üle 80 inimese. Vähemalt kuuel vangil lõid teised kinnipeetavad pea maha.

Teadaolevalt olid ühe jõugu liikmed pugenud läbi teise tiiba viiva avause, et rünnata rivaalitsevat rühmitust. Võitluse üheks osapooleks olid Ecuadori jõugu Los Choneros liikmed, kes on seotud kurikuulsa Mehhiko Sinaloa narkokartelliga. Teatavasti üritab ka teine Mehhiko kartell –Jalisco New Generation (CJNG) – sõlmida mõjuvõimu nimel Ecuadoris liite kohalike jõukudega. Seega olid ilmselt nende liitlased, kellest nimekaim on Los Lobose jõuk, teiseks osapooleks. President Guillermo Lasso kuulutas kõikides riigi vanglates välja eriolukorra. Alles juulis teatas Lasso, et Ecuadori vanglasüsteem tegutseb 30% üle oma võimekuse.