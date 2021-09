Valimiskampaaniamürgel Jõhvis: politsei ei leidnud põhjust alustada uurimist tüdrukule elektritõukerattaga otsasõidu juhtumis  

Keskerakonna esinumber, riigikogu liige Martin Repinski (pildil) rääkis Põhjarannikule, et nemad tutvustasid seal oma kandidaate ja pakkusid tasuta suhkruvatti ning õhupalle. Siis aga tulid sinna ka valimisliidu Jõhvikad särkides inimesed. „Nad panid sinna kõrvale muusikat mängiva kõlari ja karjusid pidevalt meile vahele.“ Repinski sõnul tiirutasid sealsamas elektritõukeratastega ka Jõhvikate kampaaniasärgis noorukid. „Kutsusime neid korduvalt korrale, aga üks neist sõitis ühele tüdrukule otsa. Õnneks midagi tõsist ei juhtunud,“ sõnas Repinski Põhjarannikule. Jõhvi politseijaoskonna juht Andreas Kliimant ütles Õhtulehele, et politsei on 11. septembril Jõhvi Muusikaväljakul juhtunu asjus suhelnud nii Keskerakonna kui ka valimisliidu Jõhvikad esindajatega. Selgitati välja tõukerattaga toimunud vahejuhtumi üksikasjad. Tänaseks on politsei otsustanud, et menetlust ei alustata.