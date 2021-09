Pärnu lennujaama vastsele lennurajale peab esialgu peale maksma 

„Me täna küll ei tea, kes hakkavad siia lendama. Meil on küll mingid ideed, kes võiksid siia lennata, aga kõik see läbirääkimiste protsess lennunduses, eriti praegusel ajal, kus on turism keerulises seisus ja lennundus on keerulises seisus, kõik see võtab topelt aega. Esimeses etapis Helsingi, Stockholm on kõige reaalsemad sihtkohad,“ ütles Estonia spaa juht Andrus Aljas, kes aastate eest juhtis ka Estonian Airi.