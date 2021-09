Kaspar Näf: Mida tähendab Saksamaa valimiste tulemus Eestile?  

Kõige tähtsam valimiste tulemus on, et Merkeli partei kaotas pärast 16 aastat esikoha SPD-le. Merkeli erakond sai tema mantlipärija Armin Lascheti juhtimisel kõikide aegade halvima tulemuse, millega ta jäi 2017. aasta erakonna kõikide aegade halvimale tulemusele nüüd veelgi 8,9% võrra alla. See tähendab, et CDU on 2013. aastast kaotanud ligi 18% Saksamaa valijatest konkurentidele ja seda aastal, mil lubati veel pool aastat tagasi kuni 20% paremat tulemust. Tegemist on seega miljonite valijatega, kes pöörasid CDU/CSU-le selja. Kui 2013. ja 2017. aasta vahel leidis 2015. aastal aset kurikuulus põgenikekriis, mille tagajärel sai paremäärmulik AFD omale kandepinda Merkelist pettunud valijate arvel, siis seekord sellist kriisi või välist häälte kaotamise põhjust ei olnud.