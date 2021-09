KERGEM KARISTUS SAAREMAA SURMAKUTSARILE? Õigusteadlane: juristidele ei tulnud see ootamatult! 

Teisipäeval otsustas ringkonnakohus muuta Saaremaal kolm inimest surnuks sõitnud Andres Reinarti süüasja kvalifikatsiooni: ta pani mõrva asemel toime liiklussüüteo. See omakorda tähendab aga seda, et süüdlane pääses 14 aasta pikkusest vanglakaristusest ja peab vanglas olema kümme aastat ja kaheksa kuud. „Seda, et mainitud kohtuotsus edasi kaevati, oli loogiline. Meil pole varemalt sellistes situatsioonides surmade põhjustamist mõrvana käsitletud. Omajagu mõjutas ilmselt prokuröri otsust seda juhtunut mõrvana kvalifitseerida asjaolu, et samasugune hinnang oli juba Tallinnas Laagna kanali kohtuasjas kaalumise all olnud, ning Saaremaa kaasuses oli süüdistatava käitumine veelgi hoolimatum kui Laagna kanali kaasuses,“ ütleb Jaan Ginter.