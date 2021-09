Ka Helsingi sadamad loobuvad lauskontrollist 

Foto: Mati Hiis

Helsingi Vantaa lennujaam teatas, et loobus nädalavahetusest vaktsineeritud reisijate lauskontrollist ning lõi neile eraldi raja. Põhjuseks on toppama jääma kippuv ja reisijate närve kulutav piiriületusprotsess ning seegi, et enamik reisijatest on nagunii täielikult vaktsineeritud ‒ seda kontrollib enne pardale astumist lennufirma ise. Nüüd otsustasid piiriületuse kiirendamise kasuks ka Soome pealinna sadamad.