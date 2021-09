MURE KAGU-EESTI PÄRAST: kõrge nakatumisega piirkondades on vähem antikehadega inimesi 

„Päris huvitav on see, et Ida-Virumaal on antikehadega täiskasvanute hulk päris keskmise lähedal, kuskil 76 protsenti. Me teame, et Ida-Virus on vaktsineerimise tase suhteliselt madal, kuid ju see on märk läbipõdemisest,“ toob Tartu ülikooli professor Ruth Kalda üle-eestilise koroonaviiruse leviku seireuuringust ühe huvitava fakti välja.