Kas populaarsust koguv EKRE pääseb valitsusse? Politoloog Rein Toomla: praeguste liidritega võib see olla natuke räuskav opositsioonipartei 

„Vahe teistega on niivõrd minimaalne, et kui nädala pärast tuleb uus küsitlus, vaatame uuesti, mis ta siis on,“ märkis Toomla, nentides, et praegu prognoositakse siiski pigem EKRE edu kasvu. Küll aga ei soovita Toomla teha Norstati küsitluste põhjal prognoose kohalikeks valimisteks: „Seal on valijate koosseis veidi teistsugune (valida saavad ka mittekodanikud – toim.). Norstati küsitluse järgi on oktoobriks valimistulemusi keeruline prognoosida isegi üle-eestiliselt. Tõenäoliselt saab EKRE vähem hääli.“