Kristina Kallas: vaja on selget piirangutest väljumise strateegiat 

Meil ikka veel ei paista tunneli lõpus valgus ja ei ole selge, kuidas ja millal me piirangutest väljume. Põhjamaad ümberringi teatavad üksteise järel kõikidest piirangutest loobumisest ja tavapärase elu juurde naasmisest. Me ei ole vaktsineerimises oma eesmärke saavutanud, kuid meil ei ole ka selgelt maha märgitud finišijoont ja jätkuvalt vaktsineerimise tegevuskava. Täna on aeg välja tulla koroonapiirangute lõpetamise strateegiaga ja seada selge tähtaeg.

Inimesed on väsinud ja valguse puudumine tunneli lõpus suurendab veelgi ärevustunnet. Valgusfoori strateegia täna enam oma eesmärki ei täida – piirangute pealepanemine suurendab otseselt haigestumisega mitte seotud kahjusid ühiskonnas, mis kumuleeruvad. Mida kauem me selles määramatuses oleme, seda pikaajalisemad on meie kahjud inimestele ja majandusele. Eriti kannatavad nooremad inimesed. Euroopa Välissuhete Nõukogu hoiatas oma septembris avaldatud uuringuraportis, et pikk piirangutega elamine mõjutab tugevasti just alla 30-aastaseid noori ja oluliselt vähem, kui üle 60-aastaseid inimesi ja tekitab pikaajalisi lõhesid Euroopa ühiskondades. Mittetöötavad piirangud tuleb tühistada ning lõpetada ka laste testimine koolides.