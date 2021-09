LEITUD! Politsei otsis Tartus kadunud 72aastast Valerit

Politsei sai mitmeid vihjeid, et üleeile kadunuks jäänud Valerit olla nähtud nii täna öösel kui päeval Tartu linna eri paigus liikumas. Viimane värskeim vihje laekus äsja naiselt, kes ütles, et kirjeldusele vastav mees eksleb ringi Tartus Tasku kaubanduskeskuse ühes riidepoes. Patrull läks vihjet kontrollima ja selgus, et tegu ongi otsitava mehega. Ta viidi tagasi koju lähedase hoole alla.