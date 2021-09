„Meie armastame Eestit!“ sinimust valge südamega või siis „Eestluse, perede, keskkonna, ettevõtluse ja töökohtade eest igas Eesti omavalitsuses.“? Esimene poeb südamesse nii, et eelkooliealised küsivad pärast EKRE esimehe Martin Helme sütitavat teleklippi, kas me hääletame EKRE poolt. Ja seda reklaami tuleb palju. Ja, kes ei armasta Eestit? Teisest ei saa kunagi ilmselt populaarset hüüdlauset. „Paremini hoitud Eesti“ - kõlab umbisikuliselt. „Õige käik“ - kuhu? „Teeme ruumi uutele mõtetele ja inimestele“ - kõlab nagu vanadest tuleks lahti saada. „Meie toome muutuse - positiivne alternatiiv“ - kuuldud, nähtud. „#võtametulevikutagasi“ - teemaviited on loomulikult popid aga kas see on parim? Boonuspunktid neile, kes suudavad ülejäänutes hüüdlause ja erakonna kokku viia.