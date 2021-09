Peaminister Kallas: kaitseväes ja PPAs ei ole vaktsineerimata inimesi lahti lastud 

„Te olete korduvalt kinnitanud, et mingit sundvaktsineerimist ei saa Eesti Vabariigis olla ja kedagi ei saa represseerida, kes ei ole nõus vaktsineerimist kaasa tegema. Me näeme aga paraku, et meil juba kaitsejõududes ja siseturvalisuse valdkonnas inimesi sellesama põhjendusega vallandatakse,“ sõnas Helme.

„Politsei- ja Piirivalveametis on vaktsineeritud üle 80% inimestest. Ei ole teada kedagi, kes oleks lahkunud vaktsineerimise või vaktsineerimatuse tõttu või kedagi oleks lahti lastud. Seda informatsiooni ei ole. Kaitseväes on vaktsineeritud üle 90% inimestest, ja jällegi, selliseid etteheiteid vähemalt minu lauale ei ole jõudnud, et inimesi oleks vabastatud seetõttu, et nad mingil põhjusel ei vaktsineeri ja seavad eelkõige ennast, aga ka teisi ohtu,“ sõnas peaminister.

Õhtuleht kirjutas septembri alguses, et nii kaitsevägi kui PPA hakkavad nõudma töötajatelt koroona vastu kaitsepookimist – kaitseministeerium ja selle allasutused leidsid, et see tuleb muuta kohustuslikuks.

PPA kinnitas, et enamikul töökohtadel ei saa tulevikus jätkata kaitsepookimata töötajad. Seejuures ütlesid mõlemad, et vallandamine on viimane valik, kui ükski teine meede või võimalus enam ei tööta. Nii kaitseväes kui ka PPAs on jätkuvalt sadu vaktsineerimata töötajaid.

Kaitsevägi võttis seejuures oktoobrikutsega teenistusse vaid vaktsineeritud ajateenijad, või need, kes haiguse viimase kuu jooksul läbi põdenud, seejuures soovitati läbipõdenutel enne ajateenistusse tulemist üks vähemalt vaktsiinidoos teha. Vaktsineerimata ajateenijad seejuures kohustusest ei vabane – vaktsineerimata isikud, kes tänavu teenistusse ei astu, kutsutakse ajateenistusse tulevikus, kui pandeemia vaibub.

Vaktsineerimata teenistujate suhtes kaitsevägi sanktsioone ei rakenda. Kedagi ei sunnita vaktsineerima, kuna see on vabatahtlik. „Küll aga kehtestatakse vaktsineerimiskuuri läbimise, viiruse läbipõdemise või vaktsineerimist välistava meditsiinilise tõendi esitamise nõue, mis tugineb Vabariigi Valitsuse määrusele,“ selgitas kaitseväe tervisekaitse spetsialist Lilli Gross.