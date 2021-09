Seisukoht | Vaktsineerimata võõras linnas: riik näitab turistidele trääsa 

Eestis leidub nüüdseks piisavalt vaktsiine, nii et neid jagub oma rahvale ja ka terviseameti külmlaos küpsetamiseks. Mis üle jääb, seda annetab Eesti lahkelt teistelegi riikidele. Aga kui vaktsiinisüsti tuleb küsima turist, kes on Eestisse tulnud väljastpoolt euroliitu, siis temale seda süsti lihtsalt ei tehta. Ei tasuta ega ka tema enda raha eest. Riik on otsustanud, et seda teha ei tohi.