Keskerakond andis üle eelnõu presidendi otsevalimiste seadustamiseks 

„Meie kindel veendumus on, et sõltumatu Eesti vabariik on meie suurim rahvuslik ühisvara,“ ütleb Jaanus Karilaid. „Riik ei pea oma rahvast kartma, sest rahvas ise on selle riigi teinud. Ja las ta siis teeb edasi ─ päevast päeva, aasta aastalt, sajand sajandilt. Las ta ütleb, kes pääseb kohalikku omavalitsusse, kes pääseb riigikogusse, las ta ütleb, kes on omal kohal Kadriorus. Kui me usaldame rahvast, siis usaldame iseennast, siis usaldame oma riiki.“