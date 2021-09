KUIDAS SÜNNIVAD WIKIPEDIA ARTIKLID? Takistusi seavad absurdsed autoriõigused 

RIIGI PRAKTIKA AJAB TIGEDAKS: Wikipedia administraator Ivo Kruusamägi ütleb, et paljud autoriõiguse probleemid saaks lahendada kainet mõistust kasutades, mitte ülipüüdlikult seadusesätet järgides. Foto: Aldo Luud

„Tallinnas Estonia kõrval on Tammsaare kuju ja tuntud alpinist-fotograaf Jaan Künnap tegi selle avamisest pilte. On pilt, kus kujul on kate peal, on pilt, kus kujul on pool katet peal ning siis on pildid rahvahulgast. Wikipedias ei ole Tammsaare mälestusmärgist ühtegi pilti, sest me ei tohi seda avaldada,“ jutustab Wikipedia administraator Ivo Kruusamägi.