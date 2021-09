MIS VÄRK ON?! Isamaast välja heidetud poliitik: oma tõekspidamisi ei ole ma kunagi painutanud, ei partei ega seederlaste pärast! 

Erakonnast väljaheidetute seas on ka Paide linnapea Priit Värk, kes on Isamaa liikmeühenduse Parempoolsed üks juhtfiguure. „Eile õhtul tuli kiri Isamaa erakonna üldmeililt, kus oli ametlikult kirjas, et mind visati Isamaast välja,“ nentis Värk Õhtulehele. „Põhjuseks see, et ma kandideerin valimisliidus Uus Paide. Otsuse eel minuga ei suheldud, aga see ei tulnud üllatusena. Küll oleks arvanud, et seda tehakse peale valimisi.“