KEELDUMISTE MÜÜR: turist ei saa ennast Eestis koroona vastu vaktsineerida, mitte mingi nipiga! 

Eestis soovis John ennast koroona vastu vaktsineerida, aga põrkas vastu läbimatut eituste müüri. Turististaatuses mees oli valmis kaitsesüsti eest maksma, aga kus seda saaks teha? Riigiinfo telefonilt 1247 soovitati, et igaks juhuks võib küsida Regionaalhaiglast Mustamäel. John läkski sinna kohale, kuid sealt öeldi, et nemad ei saa teda vaktsineerida, ja anti Qvalitase number jutuga, et sealt saab nii kaitsesüsti kui ka vajaliku Covid-tõendi. Paraku oli see info vale: nii Qvalitase kui ka Confido infotelefonilt öeldi, et nende juures saab võõrriigi kodanik ennast koroona vastu vaktsineerida ainult siis, kui tal on Eestis kas elamis-, õppimis- või tööluba. Johnil pole neist ühtegi.