ÄRA LOE MORAALI! Mida teha, kui laps end lõigub või kurdab elutüdimust? Koolipsühholoogide telefonilt saab asjatundlikku nõu 

Koolipsühholoogide ühingu esinaine Karmen Maikalu ütleb, et kõige enam on telefonile helistanud lapsevanemad ja ka vanaemad. „Peamine mure on neil, kuidas lapsele erinevates situatsioonides toeks olla,“ sõnab ta. Mitmed kõned on olnud seetõttu, et laps on depressiivne ja õnnetu või väga ebakindel. „On olnud lapsevanemaid, kes märkavad, et laps lõigub ennast või väljendab lausa elutüdimuse mõtteid,“ ütleb Maikalu. Sellisel juhul küsitaksegi, mida ette võtta. „Lapsevanem on ise sellisel hetkel nii ehmunud, et tunneb end abituna. Kui mu lapsel on nii raske, kuidas ma saan teda aidata?“