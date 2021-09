VIDEO | Mari-Anne Härma: tuleb kaaluda koolidele koormava testimise lõpetamist

Kiige sõnul tuleb kriisi ajal toetada tervishoiutöötajaid, kollektiivlepingutega on kokku lepitud neile palgatõus sel ja järgmisel aastal. Palk tõuseb 7-8% võrra. Vajaliku lisaraha tuleb sotsiaalmaksu laekumise arvelt. Muid raviteenuseid selleks vähendada ei tule.

2022. aastasse pikeneb ka haiguspäevade hüvitamine praegu kehtiva korra järgi.

Tõhustusdooside osas arutelud käivad, et varsti võimaldada kolmandate doosidega vaktsineerimist riskirühmadele.

Tartu ülikooli professor Ruth Kalda rääkis, et hetkel on 0,9% täiskasvanud elanikkonnast nakkuskandjad. Hospitaliseerimise näitajaid on võrreldes veebruariga vähemalt kaks korda madalamad, mis on saavutatud tänu vaktsiiniga hõlmatusele. Nakkus on enam levinud keskealiste ja noorte seas. Piirkondadest on nakkus levinud enam Lõuna-Eestis ja vähem saartel. Ida-Virumaal on suur osa immuunsusest saavutatud haiguse läbipõdemise teel. Vaktsineeritud on andnud positiivse testi tulemuse kolm korda vähem kui need, kes pole vaktsineeritud.

Antikehad on 77% täiskasvanud elanikkonnast. Hiiumaal on 90% ja Saaremaal 80% inimestest antikehad olemas, ka Ida-Virumaa on võrreldav keskmisega. Antikehade tase on madalam Lõuna-Eestis. Erinevus piirkondade vahel võib ulatuda 20 protsendini.

Kui immuunsus jõuab 85% juurde ja järgi jõuaksid ka madalama tasemega piirkonnaga, siis see oleks viiruse detlatüve vastu arvestatav kaitse.

Küsiti koolides testimise kohta ja kas soovitada distantsõpet kohtades, kus on väga kõrge nakatumine. Härma ütles, et see oleneb haiglaravi koormuse tasemest - distantsõppe soovitamine pole välistatud. Kui nakatumine on kooli toodud, siis see üldjuhul väga palju edasi ei levi. Kuna paljudel õpilastel on sümptomid, siis asümptomaatiliste laste testimine pole väga suure kasuteguriga. Terviseameti ettepanek tuleb suunas, et koolidele koormav testimine tuleb lihtsalt ära lõpetada.