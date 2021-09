Parempoolsed: Seedri algatusel visati eile Isamaast välja tosin aktiivset liiget 

Isamaa Parempoolsete esimehe ja erakonna eestseisuse liikme Kristjan Vanaselja sõnul tuli selline ettepanek eestseisuse koosolekul väga halva üllatusena. „Selget põhjendust, miks erakonna esimees just need liikmed välja visata tahab, Seeder ei andnud. Kõik need inimesed on aktiivsed erakonna liikmed. Nad küll kandideerivad kohalikel valimistel mõne valimisliidu või teise erakonna nimekirjas, kuid see ei saa antud juhul olla põhjuseks, kuna enamust konkureerivates nimekirjades kandideerivaid Isamaa liikmeid sama saatus ei tabanud,“ ütles Vanaselja.

„Paraku on Seeder valinud teise tee ja asunud autokraatlikult enne valimisi talle ebasobivatest inimestest vabanema. See lõhestab erakonda ja seab ohtu meie ühise pingutuse teha valimistel hea tulemus,“ ütles Vanaselja.

Vanaselja meenutab, et Seeder on otsinud juba mõnda aega võimalusi lihtsustada erakonnast väljaviskamist. „Kevadel tegi Isamaa eestseisus Seedri juhtimisel ettepaneku nn arutelukultuuri hea tava dokumendi vastuvõtmiseks, millega tekkis erakonna eestseisusel võimalus välja visata erakonna liikmeid, kes ei nõustu erakonna põhiliiniga. Augustis toimunud Isamaa volikogul võeti vastu ka otsus, et erakonnast võib välja arvata inimesi, kes kandideerivad mõne valimisliidu või teise erakonna nimekirjas,“ meenutas Vanaselja.