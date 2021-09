„JÄRGMINE PEATUS“ | Kolm korda Santiago palverännakul käinud Andrus: korra kõndisime seal lastega, motiveerisime neid rannapuhkusega 

Kui vanasti ei saanud Andrus aru, miks inimesed ikka ja jälle sinna rajale tükivad, siis nüüd mõistab ta, et see on teataval määral hasart. Midagi jääb kripeldama, kui seda ära ei lõpeta. Nii ongi mees rada kolmel korral kõndimas käinud ning tunnistab, et ilmselt tuleb ka neljas.