PENSIONIREFORMI SALAKÄIK: teisest sambast on võimalik raha välja tilgutada ka 100 euro kaupa! 

Olgu kohe alguses ära öeldud, et allpool kõne alla tulevaid tehinguid Õhtuleht reaalselt teha ei soovita. Vaieldamatu on, et finantsinspektsioon, maksu- ja tolliamet ning rahandusministeerium mõtlevad selles suunas, kuidas neid sanktsioneerida. Õiguslikud sasipuntrad on nii suured, et lõplik tõde tehingute seaduslikkuse ja võimalike tagajärgede osas saaks sündida üksnes riigikohtu lahendis. „Tegu on mõlemapoolsete võimalustega mänguga, millega finantsadvokaadil võiks olla põnev tegelda,“ kommenteeris olukorda advokaadibüroo HansaLaw juhtivpartner Vahur Kivistik.