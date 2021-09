Andreas Veerpalu sai kohtukutse kätte 

Menetluses Andreas Veerpalu vastu peaks istung Innsbrucki kohtus toimuma 15. oktoobril. Selleks, et vältida sarnast asjade kulgu nagu juhtus Andrus Veerpaluga, kus olümpiavõitja 30. augustil Austriasse ei ilmunud, palusid Austria võimud eestlaste abi, on kirjutanud Postimees. Tartu kohtute pressiesindaja Annett Kreitsmani sõnul on Austria kohus saatnud elukohajärgsesse kohtusse, milleks on Tartu maakohtu Valga kohtumaja, kohtudokumendid. „Kohtule esitatud kirjas palub Austria kohus abi kohtukutse kättetoimetamiseks,“ rääkis ta Õhtulehele. Tänase seisuga on kohtusse jõudnud kättesaamiskinnitus, et kutse on Andreas Veerpalule isiklikult kätte toimetatud, lisas ta.