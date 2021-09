Keeleamet leidis, et EKRE rikkus venekeelse valimisreklaamiga seadust 

Jurist Jevgeni Krishtafovitsh teatas ühismeedias, et saatis keeleametile väärteoteate EKRE kohta, kelle Narvas ringi sõitev valimisbuss vaid venekeelsete loosungitega on kaetud. EKRE Ida-Virumaa ringkonna esimees Arvo Aller raius, et nemad seadust ei ole rikkunud. „EKRE valimisreklaamid on kooskõlas seadusega,“ ütles ta viidates, et ka teistel erakondadel on venekeelsed reklaamid üleval nii Tallinnas kui ka Narvas.

Nüüd sai Krishtafovitsh keeleametilt tagasiside, et EKRE-le tehakse ettekirjutus. Ameti Ida-Viru järelvalvetalituse peainspektor saatis talle kirja, kus kirjutab, et EKRE esimehele Martin Helmele on tehtud ettekirjutus lisada venekeelsetele reklaamidele eestikeelne tõlge hiljemalt 1. oktoobriks või eemaldada keeleseadusega vastuolus olevad reklaamid.

Keeleseaduse § 16 lg 1 ütleb, et: „Avalikku kohta paigaldatud viidad, sildid, ettevõtte liiginimetus ja välireklaam, sealhulgas poliitilise agitatsiooni eesmärgil paigaldatud välireklaam, ning juriidilise isiku teadaanded peavad olema eestikeelsed.“

Keeleameti inspektorid käisid EKRE välireklaame Narvas ka ise vaatamas. Keeleameti peadirektori Ilmar Tomuski sõnul pidid nad analüüsima, kas tegu on keeleseaduse rikkumisega. „Kui reklaamil on võõrkeelne teave ilma eestikeelse tõlketa, on tegemist keeleseaduse rikkumisega ning sel juhul tuleb eestikeelne teave lisada. Seaduse kohaselt peab eestikeelne tekst olema esikohal ega tohi olla halvemini vaadeldav kui võõrkeelne tekst,“ selgitas ta.