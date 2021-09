Lõksu jäänud Kanada kaevurid pääsesid 

Töölistel õnnestus 1,2 kilomeetri sügavuselt pääseda redelitest ehitatud konstruktsiooni abil, vahepeal puhkepause tehes. Meie aja järgi teisipäevaõhtuse seisuga on maapinnale jõudnud 33 kaevurit, ülejäänud on veel teel, vahendab Kanada rahvusringhääling. Kõigi tervis ja tuju on hea.