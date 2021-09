Mart Rannut | Koondame kõik linnaosavanemad 

Elan Mustamäel. Valdavalt pool sajandit tagasi rajatud asum on arengule alla jäänud, senised kosmeetilised lahendused kohalikku elukvaliteeti tõsta ei suuda. See puudutab ka autondust: oma neljarattalist sõpra pargin asumi sisestel teedel, mis rajatud rohkem kui pool sajandit tagasi. Need on kitsad ja nurgelised, õnneks mu sõber on mõõtmetelt tagasihoidlik. Et meie igahommikune külaline prügiauto mahuks askeldama, oleme jätnud teele laiema sõiduruumi, parkides ühel pool teed nn haljasalale, kuhu küll katteks veetud meetri ulatuses kiviprügi, millest läbi ei kasva võilillgi.