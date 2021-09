KAS GÄNG KLAARIS ARVEID? Göteborgi korteriplahvatuses sai viga 20 inimest

Politsei arvab esialgse info põhjal, et Övre Husargatanil toimunud plahvatus ei olnud õnnetus. Tule kontrolli alla saamine võttis mitu tundi, vahendab portaal The Local, isegi hilishommikuks polnud see tuletõrjujatel veel täielikult saavutatud. Leekidest said päästjad jagu kella 13 paiku.