KAS GÄNG KLAARIS ARVEID? Göteborgi korteriplahvatuses sai viga 16 inimest

Politsei arvab esialgse info põhjal, et Övre Husargatanil toimunud plahvatus ei olnud õnnetus. Tule kontrolli alla saamine võttis mitu tundi, vahendab portaal The Local, isegi hilishommikuks polnud see tuletõrjujatel veel täielikult saavutatud.

Kõige raskemalt sai viga neli inimest: kolm 60ndates-80ndates eluaastates naist ning üks 50ndates mees.

Põgenemine läbi akna

Kohalikud kirjeldavad, kuidas majaelanikud, kellest 50 ringis põgenes lähedalasuvasse kirikusse, lõdisesid külmast ja šokist - keegi ei jõudnud midagi selga panna, rahvas jooksis pidžaamade ja aluspesu väel ohu eest pakku.

„Meie elame teisel korrusel. Mu mees sidus linad kokku, et saaksime alla pääseda,“ kirjeldas üks naisterahvas uudisteagentuurile TT. Maja trepikojad täitusid ruttu paksu suitsuga.

Teisipäeva pärastlõunaks ei olnud politseil peale veendumuse, et tegemist ei olnud õnnetu juhusega endiselt täit selgust, mis plahvatuse ikkagi täpselt põhjustas. Osaliselt seetõttu, et mõned korterid pole uurijatele endiselt ohutult ligipääsetavad. Ühtki kahtlusalust nad seni nimetanud ei ole, kuid küsitlevad elanikke ja uurivad valvekaamerate salvestisi. Aftonbladet vahendab, et väga huvipakkuvaks tegelaseks on üks majaelanik, kellel on seosed kuritegeliku maailmaga ning kes on kohtusaalis jõuguliikmete vastu tunnistusi andnud. Göteborgs-Postenile teadaolevalt ei saa aga välistada ka gaasileket.