MIS IKKAGI SAAB ELEKTRIHINNAST? Poliitikud ja energeetikaettevõtja vaatasid tulevikku 

Hinnasurve põhjuseks on ka kõrge kütuse hind. „Kui maagaasi hind maailmaturul hakkab langema või normaliseerub sademete hulk sarnaseks, nagu see on olnud viimasel 10 aastal keskmiselt, langeb ka elektri turuhind,“ kõneleb Aas. Tema sõnul on pikaajaline lahendus hinnašoki vältimiseks taastuvenergia. Sellele üleminekuga igapäevaselt ka tegeletakse.

Aasa sõnul oli õige eelmise Eesti valitsuse otsus, hoida Eestis alles ja igal ajal kättesaadav vähemalt 1000 megavatti juhitavat tootmisvõimsust. Ta möönab, et on perioode, kus seda võimsust ei lähe vaja, kuid tänavune aasta näitab selgelt, et esineb perioode, kus me ei saa selleta hakkama.

Valgevene ja Leedu suhted andsid hinnale löögi

Ta räägib, et Balti riikides on omad põhjused, mis kergitavad hinda. 2021. aasta novembrist alates on vähendatud tarneid Vene-Valgevene piiridel, sest Leedu ei ole soovinud osta Valgevene tuumaelektrijaama Astravetsi energiat. Teiseks mõjutab hinda, et meie ühendused Lätiga on suuremad kui varem. „Tegelikult Läti ja Leedu on olnud alati vähekene kõrgemas hinnapiirkonnas ja seetõttu hinnad ühtlustuvad. Me ei ole enam Soomega samas hinnaklassis, meie hinnad on mõnevõrra kõrgemad,“ kõneleb Allikson. Ta sõnab, et Soome on olnud iseenesest tulevikku vaatavalt väga tubli. „Nendel hakkab järgmisel aastal käima uus tuumajaam ja on tulemas juurde oluliselt uusi tuulevõimsusi. Nii et ilmselt jääb Soome odavama hinnaga piirkonnaks ka edaspidi.“